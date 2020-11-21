Sokaklar motorcu kuryelere kaldı
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Sokaklar motorcu kuryelere kaldı

21.11.2020 22:58 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:02
Sokaklar motorcu kuryelere kaldı

MUĞLA'da koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi.

MUĞLA'da koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi. Alo paket uygulamasının geçerli olduğu Muğla'da sokaklar ve caddeler motorla sipariş götüren kuryelere kaldı.

Türkiye'nin Turizm Cenneti Muğla'da tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması akşam 20.00 itibariyle başladı. Kentin en işlek caddelerinde sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Muğla'nın giriş ve çıkışında kontrollerini artırdı. Restoran ve paket sersisi ile çalışan iş yerlerinde ise motorlu kuryeler yasağın başlaması ile birlikte harekete geçti. Müşterilerin siparişlerini yetiştirmek için kıyasıya bir rekabet ortamı olduğu gözlendi. Kentte ayrıca Polis ekiplerine destek olarak bekçilerin de devriye dolaşmaya başladığı gözlendi.


Sokaklar motorcu kuryelere kaldı
Sokaklar motorcu kuryelere kaldı
Sokaklar motorcu kuryelere kaldı
Sokaklar motorcu kuryelere kaldı
Sokaklar motorcu kuryelere kaldı
Sokaklar motorcu kuryelere kaldı
Sokaklar motorcu kuryelere kaldı
Sokaklar motorcu kuryelere kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ

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