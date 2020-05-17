Sokaklar ihtiyar delikanlıların oldu Sokaklar ihtiyar delikanlıların oldu Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci defa dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Ordu'nun Ünye ilçesinde havaların güzel olmasıyla beraber soluğu park, meydan sahil kenarlarında aldı.

Sokaklar ihtiyar delikanlıların oldu

ORDU - Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci defa dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Ordu'nun Ünye ilçesinde havaların güzel olmasıyla beraber soluğu park, meydan sahil kenarlarında aldı.

İlçenin en işlek alanı olan Cumhuriyet Meydanı'nda banklarda oturarak yakınlarıyla sohbet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci defa sokağa çıkmanın sevincini yaşadı. Bazı vatandaşlar özellikle banklarda oturup sahil şeridi üzerinde yürüyüşlerini gerçekleştirirken, bazıları ise çocuk parklarında yakınlarıyla beraber sohbet etmeyi tercih etti.

İlçe genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise genel olarak devletin uygulamasından memnun olduklarını ve maske takılması konusunda gerekli kurallara uyulmasına dikkat edilmesine gerektiğini söylediler.

Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların ise park, sahil kenarları ve meydanlarda maske takarak sosyal mesafe konusunda dikkatli oldukları görüldü.

Kaynak: İHA