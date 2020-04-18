Sokaklar boşaldı, köpekler oyun yaptı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sokaklar boşaldı, köpekler oyun yaptı - Haber
Zonguldak, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Sokaklar boşaldı, köpekler oyun yaptı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda kimse kalmayınca köpekler oyun oynadı.

18.04.2020 02:27 | Son Güncelleme: 18.04.2020 02:27
Sokaklar boşaldı, köpekler oyun yaptı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda kimse kalmayınca köpekler oyun oynadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Covid 19' salgınını engellemek amacıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, sokakları sessizliğe çevirdi. Yolların boş olması nedeniyle köpeklerin birbirleriyle oyun yaptı.

Sessizliğe bürünen Malkara ilçesinde vatandaşların kısıtlama kararına uyduğu gözlendi. Polis ekipleri de, cadde ve ara sokaklarda devriye gezerek, kontrollerini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haber
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti Haber
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti
ABD koronavirüs ile pençeleşirken Trump'tan şaşırtan hamle Haber
ABD koronavirüs ile pençeleşirken Trump'tan şaşırtan hamle
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haber
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Afrika ülkesinde savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü Haber
Afrika ülkesinde savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Nobel ödüllü Fransız doktor, 'Kovid-19'un Çin'de laboratuvarda üretildiğini' iddia etti Haber
Nobel ödüllü Fransız doktor, "Kovid-19'un Çin'de laboratuvarda üretildiğini" iddia etti
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza...
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi
Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti
Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi
Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak...
Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı
Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı
Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor
Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Cemal Enginyurt Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Tarkan Sezen Aksu Halil Sezai
Spor Ali Koç Lionel Messi Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca
Daha Fazla Türk Çocuk Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sokaklar boşaldı, köpekler oyun yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 03:04:31. #1.15#
title