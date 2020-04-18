Sokaklar boşaldı, çiftçiler hem çalıştı hem oynadı
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Aydın, Güncel

Sokaklar boşaldı, çiftçiler hem çalıştı hem oynadı

AYDIN'da da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası cadde ve sokaklar boşaldı.

18.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:58
Sokaklar boşaldı, çiftçiler hem çalıştı hem oynadı

AYDIN'da da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası cadde ve sokaklar boşaldı. Yasaktan muaf tutulan çiftçiler, kararı memnuniyetle karşılarken sabahın erken saatlerinden itibaren arazilerine gitti. Tarlada çalışan çiftçiler, traktörlerinde bulunan radyoyu açarak arada bir oyun oynayıp stres attı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı, Aydın'da da uygulandı. Kentin sokak ve caddeleri yasak sonrası boşaldı. Aydın da adeta ıssız kentlere benzedi. Buna karşın yasaktan muaf tutulan çiftçiler arazilerine gitti. Geçen hafta yasaklılar grubunda yer alan ancak bu hafta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasıyla muaf tutulan çiftçiler, kararın memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Pamuk, darı, domates, buğday ekim ve dikimi yapan çiftçilerden bazıları ise çilek hasadı gerçekleştirdi. Tarlada çalışan çiftçiler, traktörlerinde bulunan radyoyu açarak arada bir oyun oynayıp stres attı.Yasaktan muaf tutuldukları için çok sevindiklerini anlatan İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı (54), "Sokağa çıkma yasağının çiftçilere serbest olması çok iyi oldu. Biz bu araziyi bugün değil, 3 gün sonra işlersek toprağın tavı kaçar. Mahsul geç kalacak. Bunun hasat zamanı kışa denk geliyor. Bakanlık doğru olanı yaptı. Dünya koronavirüsle ve sağlıkla uğraşıyor. Sağlığın ne kadar önemi varsa, tarımın da o kadar önemi var. Çiftçilere hiçbir zaman yasak konmaması gerekiyor. Bir gün gelecek dünyada gıda savaşları olacak. İşte o gün bugündür. Türkiye olarak üretimde iyiyiz ve önlerdeyiz. Türk çiftçisi çalışkan, üretken ve ürettikçe de ülkemizi doyuracağız" dedi. 'TOPRAK İŞÇİLİK İSTİYOR'

Çiftçi Murat Çiftçi (46), "Geçen hafta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağından ne tarlaya inebildik ne de bir yere gidebildik. Sağ olsun devletimiz ve Tarım Bakanımız, bu hafta konuyla ilgilendiği için çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta yasak olmayınca bizde toprağımıza kavuştuk" dedi.


Kaynak: DHA

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