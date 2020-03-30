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Kütahya, Emet, Yaşam

Sokaklar boşaldı

Kütahya'nın Emet ilçesi Korana virüs tedbirleri kapsamında 11 bin 362 nüfusu ile evlere kapandı.

30.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:51
Sokaklar boşaldı

Kütahya'nın Emet ilçesi Korana virüs tedbirleri kapsamında 11 bin 362 nüfusu ile evlere kapandı.

Her zaman kalabalık olan ve köyleri ile birlikte 19 bin 892 nüfusu olan bölgenin en eski ilçesi Emet'in boş sokakları halkın devletin uyguladığı kurallara harfiyen uymaya çalıştığını gösteriyor. Özellikle köylerde yaşayan vatandaşların çok zorunlu olmadıkça ilçe merkezine gelmemeleri ve ilçede tüm birimlerin Korana virüs ile mücadelede tam bir iş birliği yapması, öte yandan kaymakmlık makamının kitap okuma kampanyasına vatandaşların evlerinde düzenli şekilde devam etmesi ilçe idarecileri tarafından takdirle karşılanıyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamda, "Kaymakamlığımızla koordineli bir şekilde salgın hastalıkla mücadele edilirken, belediye olarak, şehiriçi dezenfekte çalışmalarımızı artırmaya, evden çıkışları kısıtlanan vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Mahalle muhtarlarımızın yaptığı çağrılarda dikkate alınarak,14 gün içerisinde ilçe dışından gelen işçi, öğrenci, memur, asker vatandaşlarımızla ilgili bilgileri muhtarlarımıza iletelim. Panik yapmadan, devletimizin aldığı kararları birebir uygulayarak kişisel tedbirlerimizi uygulayarak, Allah'ın izniyle hep birlikte bu zor günleri aşacağız. Halkımıza teşekkür ediyorum"dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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