Sokaklar boş kalınca aç kalan güvercinleri gazeteciler besledi İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından en çok mağdur olan sokak hayvanları oldu.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından en çok mağdur olan sokak hayvanları oldu. Gaziantep'te aç kalan güvercinleri ise gazeteciler besledi.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak nedeniyle en çok mağdur olanlar ise sokak hayvanları oldu. Gaziantep'te yasak nedeniyle bomboş kalan sokaklarda yiyecek bulamayan güvercinleri beslemek ise gazetecilere düştü. Her koşulda haber yapmak için sahada olan gazeteciler Gaziantep'in en kalabalık noktalarından bir olan Balıklı Parkı'nda aç kalan güvercinleri simit ile besledi. Aç kalan güvercinleri simit taneleri kapmak için birbirleriyle yarışmaları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Haber yapmak için sahaya çıktıklarını söyleyen İHA muhabirleri yaptıkları haber ve çekimlerin ardından hayvanların aç kalmaması için yiyecek arayan güvercinlere yem attıklarını kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA