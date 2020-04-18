Sokaklar boş kaldı ama o izin alıp hayvanları besledi SAKARYA'da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayvanların aç kalmasından endişe duyan bir vatandaş, Kaymakamlıktan izin alarak, gar meydanı önündeki köpek ve kuşları besledi.

SAKARYA 'da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayvanların aç kalmasından endişe duyan bir vatandaş, Kaymakamlıktan izin alarak, gar meydanı önündeki köpek ve kuşları besledi. Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde, sokak ve caddeler bomboş kaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak sokak devriye gezerek kontrollerde bulundu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmasından endişe duyan bir vatandaş ise Adapazarı Kaymakamlığı'na dilekçeyle başvuru yaparak, sokak hayvanlarını beslemek için izin aldı. Adapazarı Gar Meydanı'nda güvercin ve sokak köpeklerini besleyen kişi, besleme işleminin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince uyarılarak evine gönderildi.

- Sakarya - Sakarya Kaynak: DHA