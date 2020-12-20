Sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokaklar boş kaldı

20.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:47

Muş ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokaklar ve parklar sessizliğe büründü.

Muş ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokaklar ve parklar sessizliğe büründü.

Kente koronavirüs (Kovid 19 ) tedbirleri kapsamında hafta içi her gün saat 21.00'de başlayan kısıtlama bu günde kısıtlama ile vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde, sokak ve parklar boş kaldı. İstasyon Caddesi ve kentin birçok noktasında uygulama yapan polis ekipleri de denetimlere aralıksız sürüyor.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Varank Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Seda Bakan Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Okan Buruk Mbaye Diagne Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Samsun Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokaklar boş kaldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 10:47:29. #1.14#
title