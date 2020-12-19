Sokaklar boş kaldı
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Sokaklar boş kaldı

19.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:04

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Sokak hayvanları Ekmek fırınında pişen ekmekler Ekmek alan vatandaşlar Sokak hayvanlarını beslemek için köpekleri toplayan vatandaş Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde,...

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik

Sokak hayvanları

Ekmek fırınında pişen ekmekler

Ekmek alan vatandaşlar

Sokak hayvanlarını beslemek için köpekleri toplayan vatandaş Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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