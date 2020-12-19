Sokaklar boş kaldı

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Sokak hayvanları Ekmek fırınında pişen ekmekler Ekmek alan vatandaşlar Sokak hayvanlarını beslemek için köpekleri toplayan vatandaş Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde,...