Sokaklar boş kaldı
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Sokaklar boş kaldı

13.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:54

Sahil kesiminde ve meydanlarda hakim olan sakinlik Boş sokak ve caddeler Kısıtlamada hizmet veren taksiler ve paket servis kuryeleri Oyun parklarında hakim olan sakinlik Parkta dolaşan sokak hayvanları MERSİN - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen...

Sahil kesiminde ve meydanlarda hakim olan sakinlik

Boş sokak ve caddeler

Kısıtlamada hizmet veren taksiler ve paket servis kuryeleri

Oyun parklarında hakim olan sakinlik

Parkta dolaşan sokak hayvanları MERSİN - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Mersin'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
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