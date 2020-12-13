Sokaklar boş kaldı
Sahil kesiminde ve meydanlarda hakim olan sakinlik Boş sokak ve caddeler Kısıtlamada hizmet veren taksiler ve paket servis kuryeleri Oyun parklarında hakim olan sakinlik Parkta dolaşan sokak hayvanları MERSİN - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen...
Sahil kesiminde ve meydanlarda hakim olan sakinlik
Boş sokak ve caddeler
Kısıtlamada hizmet veren taksiler ve paket servis kuryeleri
Oyun parklarında hakim olan sakinlik
Parkta dolaşan sokak hayvanları MERSİN - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Mersin'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ