Sokaklar boş kaldı

Sahil kesiminde ve meydanlarda hakim olan sakinlik Boş sokak ve caddeler Kısıtlamada hizmet veren taksiler ve paket servis kuryeleri Oyun parklarında hakim olan sakinlik Parkta dolaşan sokak hayvanları MERSİN - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen...