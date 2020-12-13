Sokaklar boş kaldı

Konak Meydanı ve Saat Kulesi çevresinde hakim olan sakinlik Meydandaki güvercinlere yem verilmesi Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı İZMİR - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi çevresi ile...