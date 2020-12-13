Sokaklar boş kaldı
13.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:52
Konak Meydanı ve Saat Kulesi çevresinde hakim olan sakinlik Meydandaki güvercinlere yem verilmesi Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı İZMİR - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi çevresi ile...
Konak Meydanı ve Saat Kulesi çevresinde hakim olan sakinlik
Meydandaki güvercinlere yem verilmesi
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı İZMİR - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi çevresi ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez