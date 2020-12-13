Sokaklar boş kaldı

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Caddede gezen emniyet araçları Kısıtlamada hizmet veren ekmek fırını Sokak hayvanları YOZGAT - Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.