Sokaklar boş kaldı
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Sokaklar boş kaldı

13.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:10

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Caddede gezen emniyet araçları Kısıtlamada hizmet veren ekmek fırını Sokak hayvanları YOZGAT - Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik

Caddede gezen emniyet araçları

Kısıtlamada hizmet veren ekmek fırını

Sokak hayvanları YOZGAT - Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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