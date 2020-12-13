Sokaklar boş kaldı
13.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:10
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Caddede gezen emniyet araçları Kısıtlamada hizmet veren ekmek fırını Sokak hayvanları YOZGAT - Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
Caddede gezen emniyet araçları
Kısıtlamada hizmet veren ekmek fırını
Sokak hayvanları YOZGAT - Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul