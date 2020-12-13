Sokaklar boş kaldı
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Sokaklar boş kaldı

13.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:59

Mevlana Meydanı'nda hakim olan sakinlik Boş kalan cadde ve sokaklar KONYA - Konya'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim durumda.

Mevlana Meydanı'nda hakim olan sakinlik

Boş kalan cadde ve sokaklar

KONYA - Konya'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim durumda.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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