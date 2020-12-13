Sokaklar boş kaldı

Mevlana Meydanı'nda hakim olan sakinlik Boş kalan cadde ve sokaklar KONYA - Konya'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim durumda.