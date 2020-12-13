Sokaklar boş kaldı
13.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:59
Mevlana Meydanı'nda hakim olan sakinlik Boş kalan cadde ve sokaklar KONYA - Konya'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim durumda.
Mevlana Meydanı'nda hakim olan sakinlik
Boş kalan cadde ve sokaklar
KONYA - Konya'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim durumda.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul