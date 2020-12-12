Sokaklar boş kaldı
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Sokaklar boş kaldı

12.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:17

Boş sokak ve caddeler Sokaklarda çalışan işçiler Boş meydanlar Sokaklar boş kaldı OSMANİYE - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Boş sokak ve caddeler

Sokaklarda çalışan işçiler

Boş meydanlar Sokaklar boş kaldı

OSMANİYE - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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