Sokaklar boş kaldı
12.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:17
Boş sokak ve caddeler Sokaklarda çalışan işçiler Boş meydanlar Sokaklar boş kaldı OSMANİYE - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu gözlendi.
Boş sokak ve caddeler
Sokaklarda çalışan işçiler
Boş meydanlar Sokaklar boş kaldı
OSMANİYE - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman