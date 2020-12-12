Sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokaklar boş kaldı

12.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:17

Sivas kent merkezi sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü, kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

Sivas kent merkezi sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü, kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

Selçuklu ve Osmanlı eserlerini bünyesinde bulunduran kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Polis ekipleri işlek cadde ve sokaklarda kurulan uygulama noktalarında araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

İlgili Haberler

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
Kırıkkale'de, cadde ve sokaklar boş kaldı
Kırıkkale'de, cadde ve sokaklar boş kaldı
Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Lütfi Elvan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Caner Cindoruk Sermiyan Midyat
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokaklar boş kaldı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:17:10. #1.14#
title