Sokaklar boş kaldı
12.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:17
Sivas kent merkezi sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü, kısıtlamaya uyulduğu görüldü.
Sivas kent merkezi sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü, kısıtlamaya uyulduğu görüldü.
Selçuklu ve Osmanlı eserlerini bünyesinde bulunduran kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı, en sakin günlerinden birini yaşıyor.
Polis ekipleri işlek cadde ve sokaklarda kurulan uygulama noktalarında araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde