Sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokaklar boş kaldı

12.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:52

Kentteki Cacabey Meydanı'ndan görüntüler Kentin işlek caddelerindeki sessizlik - Kırşehir Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına hassasiyet gösterildiği gözlendi.

Kentteki Cacabey Meydanı'ndan görüntüler

Kentin işlek caddelerindeki sessizlik

- Kırşehir

Kırşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına hassasiyet gösterildiği gözlendi.

Kentin yoğunluk yaşanan Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri ile Ahi ve Cacabey meydanları da tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken insan ve araç hareketliliği azaldı.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yaptıkları görüldü.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

İlgili Haberler

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Kırıkkale'de sokaklar boş kaldı
Kırıkkale'de sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Caner Cindoruk Haluk Bilginer
Spor Falcao Burak Yılmaz Kylian Mbappe Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokaklar boş kaldı - Kırşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:52:37. #1.15#
title