Sokaklar boş kaldı
12.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:29
Boş sokak ve caddeler Parkta dolaşan sokak hayvanları Sahil kesiminde ve meydanlarda hakim olan sakinlik Kuşlara yem veren vatandaş Köpeğini gezdiren vatandaş MERSİN - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Mersin'de, sessizlik...
Boş sokak ve caddeler
Parkta dolaşan sokak hayvanları
Sahil kesiminde ve meydanlarda hakim olan sakinlik
Kuşlara yem veren vatandaş
Köpeğini gezdiren vatandaş
MERSİN - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Mersin'de, sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ