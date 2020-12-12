Sokaklar boş kaldı

Boş sokak ve caddeler Parkta dolaşan sokak hayvanları Sahil kesiminde ve meydanlarda hakim olan sakinlik Kuşlara yem veren vatandaş Köpeğini gezdiren vatandaş MERSİN - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Mersin'de, sessizlik...