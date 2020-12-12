Sokaklar boş kaldı
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Sokaklar boş kaldı

12.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:29
Sokaklar boş kaldı

Boş sokak ve caddeler Parkta dolaşan sokak hayvanları Sahil kesiminde ve meydanlarda hakim olan sakinlik Kuşlara yem veren vatandaş Köpeğini gezdiren vatandaş MERSİN - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Mersin'de, sessizlik...

Boş sokak ve caddeler

Parkta dolaşan sokak hayvanları

Sahil kesiminde ve meydanlarda hakim olan sakinlik

Kuşlara yem veren vatandaş

Köpeğini gezdiren vatandaş

MERSİN - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Mersin'de, sessizlik hakim oldu.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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