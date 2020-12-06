Sokaklar boş kaldı
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Sokaklar boş kaldı

06.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:07

Niğde'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma akşamından itibaren sessizlik hakim.Niğde'de, polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.

Niğde'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma akşamından itibaren sessizlik hakim.

Niğde'de, polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı. Dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Öte yandan gıda tedarik zincirinde yer alan esnaf ise vatandaşların mağdur olmaması için mesai yaptı.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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