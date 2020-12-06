Sokaklar boş kaldı
-Yozgat'ta cadde ve sokaklardan görüntü -Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü -Temizlik yapan belediye işçilerinden görüntü -Çay bahçesinden görüntü YOZGAT - Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak...
-Yozgat'ta cadde ve sokaklardan görüntü
-Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü
-Temizlik yapan belediye işçilerinden görüntü
-Çay bahçesinden görüntü
YOZGAT - Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokakları boş bıraktı. Yozgat'ın en işlek caddelerinden Lise Caddesi, Sarraflar Caddesi boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul