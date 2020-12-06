Sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokaklar boş kaldı

06.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:07

-Yozgat'ta cadde ve sokaklardan görüntü -Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü -Temizlik yapan belediye işçilerinden görüntü -Çay bahçesinden görüntü YOZGAT - Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak...

-Yozgat'ta cadde ve sokaklardan görüntü

-Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü

-Temizlik yapan belediye işçilerinden görüntü

-Çay bahçesinden görüntü

YOZGAT - Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokakları boş bıraktı. Yozgat'ın en işlek caddelerinden Lise Caddesi, Sarraflar Caddesi boş kaldı.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Malazgirt'te sokaklar boş kaldı
Malazgirt'te sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu
Magazin Ivana Sert Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Yıldız Tilbe
Spor Falcao Erol Bulut Burak Yılmaz Nacer Chadli Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokaklar boş kaldı - Yozgat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 11:07:45. #1.14#
title