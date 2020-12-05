Sokaklar boş kaldı
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Sokaklar boş kaldı

05.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:58

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokakları boş bıraktı.

Kırşehir'de Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin yoğunluk yaşanan Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri ile Ahi ve Cacabey meydanları da tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek, alışveriş yaptıkları, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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