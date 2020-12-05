Sokaklar boş kaldı

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokakları boş bıraktı.

Kırşehir'de Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin yoğunluk yaşanan Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri ile Ahi ve Cacabey meydanları da tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek, alışveriş yaptıkları, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner