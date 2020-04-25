Sokaklar boş kaldı Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta genel itibarla halkın dışarı çıkmadığı görüldü.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta genel itibarla halkın dışarı çıkmadığı görüldü.

Malatya

Kentte kısıtlamanın üçüncü gününde de kavşaklarda ve caddelerde görevli polis ekipleri denetim yaptı.

Kent merkezinden geçen Malatya-Elazığ kara yolu ile merkezi şehir merkezindeki Yeşilçam, Kanalboyu ve İnönü Caddeleri'nin boş olduğu görüldü.

Kaynak: AA