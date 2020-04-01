Sokaklar boş kaldı Tarihi Antakya sokaklarından genel görüntüler Meydan ve caddelerden genel görüntüler HATAY - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların büyük oranda uyduğu gözlendi.

Tarihi Antakya sokaklarından genel görüntüler

Meydan ve caddelerden genel görüntüler HATAY - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların büyük oranda uyduğu gözlendi.

Hatay'da Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nın, sakin olduğu gözlendi. İskenderun ilçesinde emniyet güçlerinin aldığı önlemler kapsamında Atatürk Anıt Alanı ile sahil kordonu boş kaldı.

Kaynak: AA