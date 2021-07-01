"Sokaklar Bizim Projesi" Kepez'de başladı
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"Sokaklar Bizim Projesi" Kepez'de başladı

'Sokaklar Bizim Projesi' Kepez'de başladı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sokaklar Bizim" ismiyle hayata geçirdiği futbol projesi, Antalya'nın Kepez ilçesinde 68 mahallede 7-13 yaş arası çocukların katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sokaklar Bizim" ismiyle hayata geçirdiği futbol projesi, Antalya'nın Kepez ilçesinde 68 mahallede 7-13 yaş arası çocukların katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında maçlar haftada iki gün farklı mahallelerde oynanacak ve ağustos ayında sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, dünyada gelişmiş toplumlarda uygulanan en iyi gelişim araçlarından birinin spor faaliyetleri olduğunu belirtti.

Gürhan, bu faaliyetlerin çocuklar üzerinde fiziki, sosyal, psikolojik, kültürel gelişime önemli katkıda bulunduğunu vurgulayarak, sporda başarılı nesiller yetiştirmek için söz konusu projenin geliştirildiğine dikkati çekti.

'Sokaklar Bizim Projesi' Kepez'de başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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