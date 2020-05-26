Sokaklar bayramın 3. gününde de sessizliğini korudu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle İstanbul'daki meydan ve sokaklar, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde de sessizliğini korudu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle İstanbul'daki meydan ve sokaklar, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde de sessizliğini korudu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde, şehrin ana yolları, cadde ve sokakları boş kaldı. Kaynak: AA