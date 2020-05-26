Sokaklar bayramın 3. gününde de sessizliğini korudu
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Sokaklar bayramın 3. gününde de sessizliğini korudu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle İstanbul'daki meydan ve sokaklar, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde de sessizliğini korudu.

26.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:00

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle İstanbul'daki meydan ve sokaklar, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde de sessizliğini korudu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde, şehrin ana yolları, cadde ve sokakları boş kaldı.

Sokaklar bayramın 3. gününde de sessizliğini korudu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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