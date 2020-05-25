Sokaklar bayramın 2. gününde de sessizliğini korudu (2) Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle İstanbul'daki meydan ve sokaklar, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde de sessizliğini korudu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle İstanbul'daki meydan ve sokaklar, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde de sessizliğini korudu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde, şehrin ana yolları, cadde ve sokakları boş kaldı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Taksim, İstiklal Caddesi, Beşiktaş ve Ortaköy'de tarihi sessizlik yaşanırken, sadece görevli ekiplerin dışarıda olduğu görüldü.

Bayram günlerinde vatandaşın en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Sultanahmet, Ayasofya, Eyüpsultan ve Eminönü gibi kentin simge tarihi meydanları da sessiz günlerini yaşamaya devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise her bayram kalabalık olan Kadıköy ve Üsküdar meydanları ile diğer meydan ve sahil şeridi, bu kez boş kaldı.

Kent genelinde tedbir alan polis ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA