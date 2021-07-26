Sokak ve caddeleri sporcular temizledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak ve caddeleri sporcular temizledi

Sokak ve caddeleri sporcular temizledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi'nde sokak ve caddeleri sporcular temizledi.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi'nde sokak ve caddeleri sporcular temizledi.

Besni ilçesi Şambayatspor U14 alt yapı sporcuları, antrenmanları için kullandıkları sokak ve caddelerin kirli olmasından rahatsız olarak temizlik yapma kararı aldı. Temiz bir geleceğin ancak temiz bir toplum ve çevre ile gerçekleşeceğine inanan sporcular, ellerine aldıkları çöp torbalarıyla cadde ve sokaklarda çöp topladı. Cadde ve sokakları pırıl pırıl bir hale getiren sporcular, belde halkı tarafından takdir topladı.

Çevreye karşı duyarlılıklarından dolayı genç sporculara teşekkür eden Şambayat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Menteş, "Bizim amacımız topluma duyarlı gençlik yetiştirmek. Bu da çevre temizliğinden geçer. O yüzden çocuklarımızın saha dışındaki tüm davranışlarını kontrol ediyor ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Buda bizi mutlu ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Sokak ve caddeleri sporcular temizledi
Sokak ve caddeleri sporcular temizledi
Sokak ve caddeleri sporcular temizledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mesire alanındaki çöp yığınları tepkiye neden oldu
Mesire alanındaki çöp yığınları tepkiye neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Demir Devlet Bahçeli Abdurrahman Bulut Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Bakan Fatma Girik Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Burak Elmas Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sokak ve caddeleri sporcular temizledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 13:47:24. #1.14#

title