Sokak ve caddeler hayvanlara kaldı
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Sokak ve caddeler hayvanlara kaldı

05.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:05

Sokak ve caddeler hayvanlara kaldı Konya'da son açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar köpeklere ve güvercinlere kaldı.

Sokak ve caddeler hayvanlara kaldı

KONYA - Konya'da son açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar köpeklere ve güvercinlere kaldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'a kadar kısıtlama getirilmesinin ardından kısıtlamanın kapsamı genişletildi. Açıklanan genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi her gece 21.00 - 05.00 saatleri arasında da uygulanacak. Dün akşam saat 21.00 itibariyle kısıtlamasının başlamasıyla Konya'da cadde ve meydanlar boş kaldı. Gündüz saatlerinde köpekler ve güvercinler boş meydanları doldururken, belediye işçileri temizliklerini yaptı, polis ekipleri ise denetimlerini sürdürdü.

Sokak ve caddeler hayvanlara kaldı
Sokak ve caddeler hayvanlara kaldı
Sokak ve caddeler hayvanlara kaldı
Sokak ve caddeler hayvanlara kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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