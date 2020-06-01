Sokak üzerindeki araçları böyle tekmelediler
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Sokak üzerindeki araçları böyle tekmelediler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kimliği belirsiz kişiler gece yarısı otomobilleri tekmeledi.

Sokak üzerindeki araçları böyle tekmelediler
01.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:27

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kimliği belirsiz kişiler gece yarısı otomobilleri tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden araç sahipleri şikayetçi oldu.

Olay, Atalar Mahallesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde yaya olarak sokak üzerinde ilerleyen kimliği belirsiz iki kişi, park halindeki 2 aracın birisinin aynasına diğerinin ise kaporta kısmına hasar verdi. Sabah aracının yanına gelen araç sahibi Bayram Kilvan, oluşan hasarı fark etti. Aracının önüne park eden araçta da hasar olduğunu gören Kilvan, sokak üzerinde bulunan kamera kayıtlarını izledi. Araç sahibi yol üzerinden geçen iki şahsın araçlara zarar verdiğini fark etti.

Başına gelen olayı anlatan Bayram Kilvan, kamera kayıtlarını bulduktan sonra şikayetçi olacağını ifade etti. Kilvan, "İki arkadaş sokak üzerinden yürüyerek geliyorlar. Birkaç araca vurarak geldiklerini tahmin ediyoruz. Zaten iki tanesi kameralarda görünüyor. En son bizim aracımıza vurduktan sonra hızla uzaklaşıyorlar. Emniyete şikayette bulunduk. Sokak üzerinde daha önce de buna benzer olay olmuş. Olmaya da devam ediyor. Bayram zamanında olmuş, bayramda isimlerini bilmediğimiz 1-2 kişinin. Yakalandığını duydum. El işaretlerinden anladığımız araçlara vura vurarak geliyorlar. Bizim aracın önündeki aracın aynasına vuruyorlar. En son bizim raca tekme attıklarında çökme oluşarak ağır hasar meydana geliyor. Sonrasında da panikleyerek kaçıyorlar. Bize yapıldı, bir başkasının da başına gelmemesi için şikayetçi olacağız. Bu zor zamanlarda insanlar bir de böyle şeylerle uğraşmasın" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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