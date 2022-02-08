Sokak sokak geziyor, gözyaşları içerisinde ölümcül hastalığa yakalanan kedisini arıyor

ANTALYA (İHA) - Antalya'da yaşayan Güzide Demirhan (42), 4 ay önce kaybolan ölümcül Feline infectious peritonitis (FİP) hastası kedisini gözyaşları içerisinde sokak sokak arıyor. Kedisini bulana 2 bin lira ödül verecek olan Demirhan, yapıştırdığı ilanları sökenlere de gözyaşları içerisinde, "Yazıktır, günahtır. Zaten canımız yanıyor. Bir ihtimalimiz var, onu da elimizden alıyorsunuz" diyerek seslendi.

Üniversite sınavına hazırlanan Güzide Demirhan'ın 'Ateş' ismindeki FİP hastası kedisi, 14 Ekim sabahında pencereden dışarı çıktı. Uyandığında kedisini göremeyen Demirhan, dışarı çıkıp onu aramaya başladı. Yaklaşık 4 aydır bir haber alamayan Demirhan, kedisinin fotoğrafının olduğu ilanları, sokaklardaki elektrik direkleri ve panolara yapıştırmaya başladı. Bulana 2 bin lira ödül verecek olan Demirhan, cep telefonuna gelecek güzel bir haberi beklemeye başladı.

"Pencereden oynayarak çıktı"

Ölümcül hastalığa yakalanan kedisini veterinerin tavsiyesi üzerine şımarttığını belirten Güzide Demirhan, onun strese girmemesi için olabildiğince özgür bıraktığını söyledi. Demirhan, "Gözümün önünde Pencereden hoplayıp oynayarak çıktı. Bu her zaman yaptığı şeydi. O gün gelmedi. Çıktım aradım ama bulamadım. Akşama doğru panikledim. En son iki komşum görmüş apartmanın önünde, ondan sonrasında haber yok" dedi.

"Bir ihtimalimiz var, onu da elimizden alıyorsunuz"

Kedisinin bulunmasına teşvik amaçlı 2 bin lira ödül koyduğunu belirten Demirhan, ilanları yırtan ya da üzerini karalayanlara da serzenişte bulunarak, "Bazı ilanları koparanlar oluyor. Bizi çok üzüyorlar. Yazıktır, günahtır. Zaten canımız yanıyor. Bir ihtimalimiz var, onu da elimizden alıyorsunuz. Belki onu gören biri o ilanı görüp cevap verecek. Yapmayın" diye konuştu.

"Lütfen yardım edin"

Çok üzgün olduğunu da sözlerine ekleyen Demirhan, "Lütfen yardım edin, o çok hasta. Dışarıda olması mı daha kötü yoksa sahiplenilmesi mi daha kötü bilmiyorum. Kim bilir ne haldedir. Oğlumu istiyorum. Çok özledim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. - ANTALYA