Sokak sokak gezip vatandaşları sıcak ekmekle buluşturdular Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların mağdur olmaması için ekstra mesai yapan fırıncılar, fırından çıkan sıcak ekmekleri araçlara yükleyerek sokak sokak vatandaşlara ulaştırdı.

Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların mağdur olmaması için ekstra mesai yapan fırıncılar, fırından çıkan sıcak ekmekleri araçlara yükleyerek sokak sokak vatandaşlara ulaştırdı.

İçişleri Bakanlığı'nın dün gece aldığı kararın ardından 31 ilde gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Vatandaşların mağdur olmaması için fırıncılar ekstra mesai yaparak çalışmaya devam ediyor. Fırından çıkardıkları sıcak ekmekleri araçlara yükleyen fırıncılar, sokak sokak gezerek vatandaşlara ekmek dağıttı. Vatandaşların kapısına giderek sıcak ekmekleri ulaştıran fırıncılar, bu sayede insanların mağdur olmaması için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor.

Vatandaşları ekmeksiz bırakmamak için fazla mesai yaptıklarını söyleyen fırın işletmecisi Sait Güzaydın, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için fırınımız çalışmaya devam ediyor. Fırından çıkan ekmekleri araçlara yükleyerek ek servise çıkıyoruz. Bütün sokaklara arabalarımız giderek vatandaşlarımızı ekmekle buluşturuyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA