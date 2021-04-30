Sokak sokak gezip gıda paketi dağıttılar

Kahramanmaraş'ta bir grup genç, sokakta çalışan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Kahramanmaraş'ta bir grup genç, sokakta çalışan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Sokakta çalışan vatandaşların her zaman yanında olacaklarını söyleyen gönüllülerden Mehmet Ali Daşcı "Yardımseverlerin yardımlarıyla aldığımız yardım erzak kolilerini aracımızın arkasına kıyarak yola koyulduk. Daha sonra ekip arkadaşlarımızla birlikte sokaklara çıkarak mendil satan, çöp toplayan çocuklarımıza ve sokaklarda çalışan insanları bulup erzak kolilerini bir bir teslim ettik. O anki mutlulukları bizleri hem hüzünlendirdi hem de çok mutlu etti. Bizler gönüllü arkadaşlarımızla elimizden geldiğince onlara destek çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı