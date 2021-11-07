Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı - Haberler
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Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı Topladığı kapakları sokakta sergiledi Bursa'da bir gönüllü, şehri sokak sokak gezip, engellilere tekerli sandalye alabilmek için 3 yılda 1 ton kapak topladı.

BURSA (İHA) - Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı

Topladığı kapakları sokakta sergiledi

BURSA - Bursa'da bir gönüllü, şehri sokak sokak gezip, engellilere tekerli sandalye alabilmek için 3 yılda 1 ton kapak topladı.

İşinden emekli olduktan sonra kendini hayır işlerine adayan Nazım Gökçe, Bursa sokaklarını her gün gezip, engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için kapak topluyor. 3 yıldır topladığı kapakları bir araya getiren Gökçe'nin topladığı kapaklar sokağı kapladı. Topladığı kapakları geri dönüşümcüye satacak olan hayırsever, bu kapaklardan elde ettiği paralarla engelliler için tekerlekli sandalye alıp, bunları ihtiyacı olanlara verecek. Nazım Gökçe, topladığı 1 ton kapağı evinin önüne dizip sergiledi.

Engellilere yardımcı olmak için 8 yıldır mücadele ettiğini ifade eden Nazım Gökçe, "Ben 8 yıl önce fabrikadan emekli oldum. Emekli olduktan sonra Bursa'yı sokak sokak gezip engelli kardeşlerimiz için kapak toplamaya başladım. Daha önce 3 ton kapak toplayıp bu kapaklarla engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye aldık. 3 yıldır tekrar kapak toplamaya başladım. 3 yılın sonunda 1 ton kapak topladım. Bu kapakları geri dönüşüm firmalarına satıp engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye alacağım" dedi.

Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı

Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı

Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı

Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı

Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı

Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı

Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı

Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı

Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı

Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı

Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı

Şehri sokak sokak gezip, engelliler için 3 yılda 1 ton kapak topladı

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Son Dakika Haberleri
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