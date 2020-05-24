Sokak sokak gezip çocuklara harçlık ve şeker dağıttılar
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Sokak sokak gezip çocuklara harçlık ve şeker dağıttılar

Sokak sokak gezip çocuklara harçlık ve şeker dağıttılarGAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren çocukları ziyaret eden bir grup üniversite öğrencisi, sokak sokak dolaşarak bayram harçlığı ve şeker dağıttı.

Sokak sokak gezip çocuklara harçlık ve şeker dağıttılar
24.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:31

Sokak sokak gezip çocuklara harçlık ve şeker dağıttılar

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren çocukları ziyaret eden bir grup üniversite öğrencisi, sokak sokak dolaşarak bayram harçlığı ve şeker dağıttı.Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, Ramazan Bayramı'nı koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde geçirmek zorunda kalan çocukları sevindirmek ve bayram geleneklerini yaşatmak için sokak sokak gezerek şeker ve bayram harçlığı dağıttı. İçinde bulunulan zor dönemde çocuklara bayram sevincini yaşatmak istediklerini ifade eden Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Zaim Mirza, "Bu yıl dünya ve ülke olarak çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ama hayallerimizden vazgeçmedik. O yüzden kumbaralarımızda biriktirdiğimiz ve bize destek olmak isteyenlerin yardımıyla sokaklara çıkmak istedik. Bu kez pencerelerin ardında çocuklara şekerlerini ve harçlıklarını uzattık. İçimiz biraz buruk ama istedik ki onların içleri buruk olmasın. Bayram sevincini yaşamanın sadece maddi şeylerle olmayacağını bilsinler ve bu ruhu yaşamayı öğrensinler. Her şey gibi bu zor zamanlar da geçecek, yine eskisi gibi gülüp eğleneceğiz, bayramlarda gezeceğiz. Bugün de hava kapalı şartlar zor. Buna rağmen bayram coşkusunu çocuklarımızın hissetmesini isterik. Bu yüzden Gaziantep sokaklarında şeker ve harçlık dağıttık" dedi.

Harçlıkları ve şekerleri alan küçük çocuklar ise mutlu olduklarını söyleyerek teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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