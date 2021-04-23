SOKAK SOKAK GEZEN MUHTAR KAYBOLAN KÖPEĞİNİ ARIYOR
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SOKAK SOKAK GEZEN MUHTAR KAYBOLAN KÖPEĞİNİ ARIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi Muhtarı Kazım Elmas, sokak sokak gezerek, kaybolan 9 aylık kangal köpeğini arıyor.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi Muhtarı Kazım Elmas, sokak sokak gezerek, kaybolan 9 aylık kangal köpeğini arıyor. Köpeğini bulana 5 bin lira ödül vereceğini söyleyen Elmas, köpeğini görenlerin kendisine ulaşması için çağrıda bulundu.

Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi Muhtarı Kazım Elmas, yaklaşık 9 ay önce dünyaya gelen kangal cinsi köpeğini iş yerinin bahçesinde beslemeye başladı. Bahçede hayatını devam ettiren köpek, 16 Mart günü bir anda gözden kayboldu. İlk olarak köpeğinin bahçenin çevresinde gezintiye çıktığını düşünen Elmas, tüm çabalarına rağmen köpeğini bulamadı. Kaybolduğu tarihten itibaren sokak sokak gezerek kaybolan köpeğini arayan Kazım Elmas, sosyal medya hesabından köpeğini bulanlara 5 bin lira ödül vereceğini duyurdu.

'KOMŞU İLÇELERDE BİLE ARADIK BULAMADIK'

Kaybolan köpeğinin art niyetli kişiler tarafından çalınmış olabileceğini düşünen Kazım Elmas, 'Yaklaşık 9 ay önce dünyaya gelmişti. Biz itinayla besliyorduk. Geçen ay 16 Mart tarihinde mahallemizde bulunan iş yerimizin bahçesinde kayboldu. Büyük ihtimalle köpeğimizin çalındığını düşünüyoruz. O günden beri Körfez ilçesinin dört bir yanında hatta komşu ilçelerde Derince'de, köylerde her yerde köpeğimizi arıyoruz. Eşimize dostumuza sorduk, çiftlik ve mandıra gibi beslenebileceği yerlere de sorduk ama daha bugüne kadar bir ize rastlamadık.' dedi.

'MANEVİ TARAFI ÇOK AĞIR'

Köpeğini bulan kişiye 5 bin lira vereceğini belirten Elmas, 'Köpeğimizi bulup getirene 5 bin lira ödül çünkü köpeğimiz benim için çok önemliydi. Köpeğim bana askerlik arkadaşımdan hediyeydi, doğduğu zaman bana göndermişti. Manevi tarafı da benim için çok ağır. Bu nedenle köpeğimi duyan veya görenlerin bana haber vermesini rica ediyorum.' diye konuştu.

SOKAK SOKAK GEZEN MUHTAR KAYBOLAN KÖPEĞİNİ ARIYOR
SOKAK SOKAK GEZEN MUHTAR KAYBOLAN KÖPEĞİNİ ARIYOR
SOKAK SOKAK GEZEN MUHTAR KAYBOLAN KÖPEĞİNİ ARIYOR
SOKAK SOKAK GEZEN MUHTAR KAYBOLAN KÖPEĞİNİ ARIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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