Sokak sokak dolaşıp kayıp oğlunu arıyor (2)
ARKADAŞININ EVİNDE BULUNDUAilesinin hayatından endişe ettiği, kendisinden 5 gündür haber alınamayan İbrahim Aldal (16), polis ekipleri tarafından Acıpayam ilçesinde yaşayan bir arkadaşının evinde bulundu.
02.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:16
ARKADAŞININ EVİNDE BULUNDU
Ailesinin hayatından endişe ettiği, kendisinden 5 gündür haber alınamayan İbrahim Aldal (16), polis ekipleri tarafından Acıpayam ilçesinde yaşayan bir arkadaşının evinde bulundu. Baba Hilmi Aldal, oğluna kavuştuğu için sevinçli olduğunu belirterek, "Oğlum eve dönmekte geciktiği için korkmuş. Bu yüzden gelememiş. Bizi korkuttu ama oğlumuza kavuştuğumuz için çok sevinçliyiz" dedi.
Kaynak: DHA