Sokak sokak dolaşıp kayıp oğlunu arıyor (2) ARKADAŞININ EVİNDE BULUNDUAilesinin hayatından endişe ettiği, kendisinden 5 gündür haber alınamayan İbrahim Aldal (16), polis ekipleri tarafından Acıpayam ilçesinde yaşayan bir arkadaşının evinde bulundu.

ARKADAŞININ EVİNDE BULUNDU

Ailesinin hayatından endişe ettiği, kendisinden 5 gündür haber alınamayan İbrahim Aldal (16), polis ekipleri tarafından Acıpayam ilçesinde yaşayan bir arkadaşının evinde bulundu. Baba Hilmi Aldal, oğluna kavuştuğu için sevinçli olduğunu belirterek, "Oğlum eve dönmekte geciktiği için korkmuş. Bu yüzden gelememiş. Bizi korkuttu ama oğlumuza kavuştuğumuz için çok sevinçliyiz" dedi.

Kaynak: DHA