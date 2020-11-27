Sokak simit tarifi. Evde en kolay sokak simidi nasıl yapılır
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Sokak simit tarifi. Evde en kolay sokak simidi nasıl yapılır

27.11.2020 13:56 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:59
Sokak simit tarifi. Evde en kolay sokak simidi nasıl yapılır

Günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olan simit tarifi nasıldır? Evde sokak simidi nasıl yapılır? Gevrek simit nasıl yapılır? İşte en kolay ve pratik simit tarifi

Günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olan simit tarifi nasıldır? Evde sokak simidi nasıl yapılır? Gevrek simit nasıl yapılır? İşte en kolay ve pratik simit tarifi

SOKAK SİMİT TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 su bardağı ılık süt,
  • 1 su bardağı ılık su,
  • 1 çay bardağı sıvı yağı,
  • 3 yemek kaşığı sirke,
  • 1 paket insant maya (10 gr),
  • 1 yemek kaşığı toz şeker,
  • 1 tepeleme tatlı kaşığı tuz,
  • 5,5 su bardağı un

Üzeri İçin:

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  • 1 çay bardağı su,
  • 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi,
  • Susam

SOKAK SİMİDİNİN YAPILIŞI

Stand mikser kasesinde şeker, maya, 4 su bardağı un ve tuzu karıştırın.

  • Ilık su ve bitkisel yağ ekleyin. Hamur bir araya gelene ve biraz yapışkan olana kadar hamur kancasını kullanarak karıştırın. Hamur bir araya gelmiyorsa 2-3 yemek kaşığı çok amaçlı un ekleyin.
  • Hamuru, yapışkan olmayana kadar yaklaşık 8 dakika hamur kancasını kullanarak yoğurun. Örtün ve iki katına çıkıncaya kadar 1.5 saat kabarmasına izin verin.
  • Bu arada susam tohumlarını bir tavada kızartın. Ve pekmezi 1/2 su bardağı suyla karıştırın.
  • 1.5 saat sonra hamuru yumruklayın ve 16 parçaya bölün. 2 parçayı her biri 25 inçlik tüpler halinde açın ve birbirine paralel olarak yerleştirin.
  • Bir bükülme yapmak için tüpleri zıt yönlerde döndürün. Uçlarla tanışın ve bir yüzük yapmak için onları sıkıştırın. 7 halka daha yapmak için kalan 14 parça ile tekrarlayın.
  • Her halkayı pekmez ve su karışımına, ardından susam tohumlarına batırın ve parşömen kağıdı ile kaplı bir fırın tepsisine yerleştirin.
  • Gevşek bir şekilde örtün ve 20 dakika daha kabarmasına izin verin.
  • Fırını önceden 400F'ye ısıtın.
  • Simitler kahverengi olana ve tamamen pişene kadar fırında 12-15 dakika pişirin.

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