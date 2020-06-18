Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
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Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polis tarafından sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
18.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:34

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polis tarafından sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7  şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Narkotik Suçlarla Mücadelesi ile   Seydişehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sokaklarla uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şebeke üyesi olduğu öne sürülen 8 kişinin kimliğini belirledi. Şüphelilerden 1'nin Antalya'da cezaevinde tutuklu olduğu saptandı. Ardından geçen salı günü daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda Tayfur B., Taha G., Nedim M.,Gözde A., Ali B. eşi Büşra B. ve Gökhan K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 545 gram esrar, 12 gram eroin, 68 gram metanfetamin ele geçirildi.  Şüphelilerden  Büşra B, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA

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