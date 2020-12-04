Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (2)
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Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (2)

04.12.2020 10:48 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:53

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Ekiplerin Emniyet binasından araçlarla çıkışı (drone)

Ekiplerin belirlenen evlere gelişi (Drone)

Evlere girişleri (Drone görüntü)

Narkotik köpeğinin aram açalışmaları (Drone görüntü)

Gözaltına alınan şüphelilerin binadan çıkarılıp ekip otolarına bindirilmesi (Drone görüntü) Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 14 adreste yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerden birinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, beşiğin içerisinde bir miktar uyuşturucu özellikte hap ele geçirdi

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (2)
Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (2)
Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (2)
Sokak satıcılarına yönelik operasyonda beşiğe saklanmış uyuşturucu hap bulundu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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