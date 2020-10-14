Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

14.10.2020 12:28 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:32
Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah il merkezi ve Ladik ilçesinde 8 ekip ve 28 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda paketler halinde 59,6 gram metamfetamin maddesi, 49,83 gram esrar maddesi, 14,08 gram eroin maddesi, 18 kapsül sentetik ecza, 9 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet 7,65 mm çapında, 14 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 5 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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