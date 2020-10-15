Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 1 tutuklama
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Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 1 tutuklama

15.10.2020 17:24 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:28
Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 1 tutuklama

Samsun'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcı tarafından serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcı tarafından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik dün sabah il merkezi ve Ladik ilçesinde 8 ekip ve 28 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda paketler halinde 59,6 gram metamfetamin maddesi, 49,83 gram esrar maddesi, 14,08 gram eroin maddesi, 18 kapsül sentetik ecza, 9 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet 7,65 mm çapında, 14 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 5 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 1 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. K.Y. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. M.Ö. ve T.T. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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