Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı
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Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı

25.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:23

Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı Samsun'da sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda "torbacı" diye tabir edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda "torbacı" diye tabir edilen 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu operasyonu ise polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için bu sabah il merkezi, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 31 ekip ve 115 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda paketler halinde, 397 adet sentetik ecza hap, 9,93 gram esrar maddesi, 3,22 gram bonzai, 1 adet esrar öğütme makinesi, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 9 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 55 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet tüfek kartuşu ele geçildi. Olayla ilgili toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık raporlarının alınmasının ardından sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Soruşturma devam ediyor.

Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı
Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı
Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı
Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı
Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı
Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı
Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı
Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı
Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı
Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı
Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı
Sokak satıcılarına şafak vakti operasyon: 11 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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