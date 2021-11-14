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Sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Veysel Karani ve Hoca Ahmet Yesevi mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan kontrollerde, sokak üzerinde şüphelenilen bir motorlu şahıs ve görüştüğü 3 şahıs durdurularak üst araması yapıldı.

Yapılan aramalarda; 17 fişek halinde satışa hazır toplam 19.72 gram metamfetamin maddesi, 22 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Alparslan A., Ahmet E. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak, Murat Ç., Mehmet T. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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