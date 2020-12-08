Sokak satıcılarına operasyon
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Sokak satıcılarına operasyon

08.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:57
Sokak satıcılarına operasyon

Malatya'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi.

Malatya'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. operasyonda 2 kilo 918 gram esrar ele geçirilirken, bir şahıs da otel odasında uyuşturucu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan çalışma sonucu 2 şahsın evinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramada, 2 kilo 918 gram esrar ele geçirildi.

Otel odasında uyuşturucu ile yakalandı

Bu arada, uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen 1 şahsın kaldığı otel odasından yapılan aramada ise 12 gram sentetik kannabinoid, 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak,2 kilo 918 gram esrarla ilgili M.T.O, İ.Y ve otelde uyuşturucuyla ilgili E.G isimli şahıslar yakalandı.

Şahıslar, TCK 188 maddesinden işlem yapılarak adli makamlara sevk edilecek. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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