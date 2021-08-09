Sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı
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Sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

Sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de zehir ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Denizli'de zehir ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 9 şüpheli çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'de Narkotik timleri torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Eş zamanlı 6 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 2 bin 24 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi ile çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı
Sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı
Sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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