Sokak sanatının efsane ismi Banksy'den karantina isyanı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Sokak sanatının efsane ismi Banksy'den karantina isyanı - Haber
Dünya

Sokak sanatının efsane ismi Banksy'den karantina isyanı

Sokak sanatının efsanevi isimlerinden biri olan Banksy, koronavirüs karantinası nedeniyle son eserini dört duvar arasında yaratmak durumunda kaldı.

16.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:15
Sokak sanatının efsane ismi Banksy'den karantina isyanı

Sokak sanatının efsanevi isimlerinden biri olan  Banksy, koronavirüs karantinası nedeniyle son eserini dört duvar arasında yaratmak durumunda kaldı. Banksy, bir dizi farenin yarattığı karmaşanın resmedildiği eseri, "Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor" notuyla paylaştı.

Sokak sanatının sembol  isimlerinden biri olan  Banksy, koronavirüs karantinası nedeniyle son eserini dört duvar arasında yaratmak durumunda kaldı. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Banksy'nin son eserinde bir grup farenin banyoda yarattığı karmaşa ve dağınıklık görülüyor. Eserde fareler aynayla ve tuvalet kağıtlarıyla oynuyor, diş macununu sıkıyor, bir tanesi de klozette 'işini görüyor'. Ünlü sanatçı, paylaşımına "Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor" notunu düştü.

BANKSY KİMDİR?

Banksy, tüm dünyada yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen bir duvar ressamıdır. Kimliğini hiçbir zaman açıklamayan ressam, duvarlara yaptığı eserlerini, Banksy olarak imzaladığı için dünyada bu isimle tanınır. Duvarlara yaptığı çalışmalarında savaş karşıtı, çevreci, hayvan haklarını savunan ve tüketim çılgınlığını eleştiren mesajlar vermektedir.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haber
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haber
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haber
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Haber
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti Haber
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haber
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
İranlı komutan, '5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor' dediği cihazı tanıttı
İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Ömer Çelik Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Mustafa Destici
Magazin Emrah Ebru Polat İrem Derici Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Fatih Terim Ivan Obradovic Fernando Muslera Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Tbmm Ateş Nisan Kadın
Şu an buradasınız: Sokak sanatının efsane ismi Banksy'den karantina isyanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 15:02:27. #1.14#
title