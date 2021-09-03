Sokak sanatçısı Pako Dağan, Bilecik'te mest etti
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Sokak sanatçısı Pako Dağan, Bilecik'te mest etti

Sokak sanatçısı Pako Dağan, Bilecik'te mest etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan aktivite programları kapsamında sokak sanatçısı Pako Doğan, Atatürk Parkı'nda Bileciklilerle buluştu.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan aktivite programları kapsamında sokak sanatçısı Pako Doğan, Atatürk Parkı'nda Bileciklilerle buluştu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin konsere katılarak, vatandaşların sokak konseri sevincini paylaştı. Etkinlik hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, "Bilecikimizi başta fiziki hizmetler olmak üzere her alanda kültürel ve sanatsal aktivitelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Başta pandeminin olumsuz etkilerini azaltmanın yanı sıra insanımıza moral ve enerji vermek istiyoruz. Sokak sanatçısı Pako Doğan ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Pako Doğan, Osmangazi Mahallesi TOKİ'de bulunan Kadınlar Kahvesi'nde saat 20.00'da bir sokak konseri daha verecek. - BİLECİK

Sokak sanatçısı Pako Dağan, Bilecik'te mest etti
Sokak sanatçısı Pako Dağan, Bilecik'te mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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