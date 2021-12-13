Sokak sanatçısı Banksy, ırkçılık karşıtı aktivistlere destek tişörtü bastırdı

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, yaklaşık 1,5 yıl önce İngiliz köle taciri Edward Colston'un Bristol'daki heykelini devrilip nehre atan ve bugün yargılamaları başlayan 4 aktiviste destek için tişört bastırdı.

Dünyaca ünlü grafiti sanatçısı Banksy'nin, ırkçılık karşıtı aktivistlere destek için bastırdığı tişörtlere anıtın heykelsiz hali resmedildi.

Satış fiyatı 30 sterlin olan tişörtlerden elde edilen gelir, Edward Colston'ın heykelinin devrilmesiyle ilgili suçlanan 4 kişiye bağışlanacak.

Köle ticaretini uzun yıllar elinde tutan Kraliyet Afrika Şirketinin yönetiminde rol aldığı sürede 100 bin Afrikalının Atlantik ötesindeki İngiliz sömürgelerine köle olarak taşınmasından sorumlu köle taciri Edward Colston (1636-1721), kirli ticaretten kazandığı parayı Bristol ve Londra'da "hayır işlerine" harcamasıyla tanınıyor. Bu nedenle pek çok sokak ve bina da onun adını taşıyor.

Tarihi kayıtlara göre, Colston'ın ticaretini yaptığı 100 bin Afrikalıdan 20 bini daha gemi yolculuğu sırasında hayatını kaybetti. Bunların bir kısmı da gemide baş gösteren gıda ve su kıtlığı nedeniyle güverteden denize atıldı.

İngiltere'de Haziran 2020'de yapılan ırkçılık karşıtı gösterilerde, protestocular köle taciri Colston'un heykelini iple çekerek devirmiş ve nehre atmıştı.

İçişleri Bakanı Priti Patel de Colston heykelinin devrilmesinin, "tamamen utanç verici" olduğunu söylemiş, polisin olayın peşini bırakmamasını istemişti.

Colston'ın heykelinin başına gelenlerin ardından başka bir köle taciri Robert Milligan'ın (1746-1809) Londra'da bulunan heykeli de başlatılan imza kampanyasının başarılı olmasıyla sökülmüştü.

Ülkede kölelik ve sömürgecilikte payı olan diğer kişilerin heykelleriyle ilgili tartışmalar ise sürüyor.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri

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