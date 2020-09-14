Sokak sanatçılarını dinlemek için toplanıp sosyal mesafe ve maskeyi unuttular
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Sokak sanatçılarını dinlemek için toplanıp sosyal mesafe ve maskeyi unuttular

Kadıköy'de sokak sanatçılarını izlemek için toplanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Sokak sanatçılarını dinlemek için toplanıp sosyal mesafe ve maskeyi unuttular
14.09.2020 10:00 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:05

Kadıköy'de sokak sanatçılarını izlemek için toplanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kalabalıktaki bazı vatandaşların ise maske takmaması pes dedirtti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara aldırış etmeyen bir grup vatandaş, Kadıköy'de konser veren sokak sanatçılarını izlemek için toplandı.

Sosyal mesafe ve maske unutuldu

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşların, sokak sanatçılarının konserine eşlik ettikleri ve cep telefonlarıyla o anları kaydettikleri görüldü. Kalabalık gruptaki bazı vatandaşların ise maske takmaması dikkat çekti. O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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