Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eyüpsultan'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs, tartıştığı bir kişiyi kalbinden vurarak ölümüne ve bir kişinin de ağır yaralanmasına sebep oldu.

Eyüpsultan'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs, tartıştığı bir kişiyi kalbinden vurarak ölümüne ve bir kişinin de ağır yaralanmasına sebep oldu. Saldırganın silah ile dehşet saçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Temmuz gecesi Eyüpsultan Güzeltepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle Berdan U., ve Ozan G., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan silah ile Berdan U., Ozan G.,'e ateş açtı. Açılan ateş sonrası Berdan U., ve Ozan G., yaralanarak yere düştü. Saldırgan daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi.

Saldırganın açtığı ateş sonucu Berdan U., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Silahlı saldırı sonucu yaralanan Ozan G., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırı anı kamerada

Silahlı dehşetin yaşandığı olay bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde yaralanan şahısın saldırgandan kaçarak bir iş yerine doğru koşması ve ardından kapının önüne yığılarak baygınlık geçirmesi yer alıyor. Ardından iş yerinde bulunan vatandaşların telaşı kameralara yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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