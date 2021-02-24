Son dakika haber | Sokak ortasındaki sopalı kavga kamerada
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Son dakika haber | Sokak ortasındaki sopalı kavga kamerada

24.02.2021 16:10 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:10

Son dakika haberler... BURSA'da 5 kişinin karıştığı sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da 5 kişinin karıştığı sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga, dün akşam, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga eden 5 kişinin, birbirlerine sopaların yanı sıra tekme- tokat vurduğu görülüyor.

Görüntü dökümü

----------------------Kavga anları

Haber:  Gürkan DURAL/BURSA, - Kamera: BURSA,


Son dakika haber | Sokak ortasındaki sopalı kavga kamerada
Son dakika haber | Sokak ortasındaki sopalı kavga kamerada
Son dakika haber | Sokak ortasındaki sopalı kavga kamerada
Son dakika haber | Sokak ortasındaki sopalı kavga kamerada
Son dakika haber | Sokak ortasındaki sopalı kavga kamerada
Son dakika haber | Sokak ortasındaki sopalı kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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